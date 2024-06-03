«Залили фотографии и сфабриковали дело»: в Николаеве 74-летнего старика приговорили к 15 годам тюрьмы за шпионаж

СБУ продолжает фабриковать уголовные дела против украинцев. Так, по материалам карательного ведомства к 15 годам тюремного заключения приговорен 74-летний пенсионер, который якобы "готовил российский ракетный удар по Николаевской ТЭЦ".
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