Председателю Следственного комитета будет доложено по обращению жителей Республики Башкортостан о проживании в ненадлежащих условиях

В социальной сети размещено видеообращение к главе ведомства жильцов общежития из города Благовещенска Республики Башкортостан, в котором они сообщают о проживании в ненадлежащих условиях из-за пришедших в негодность систем коммуникации.
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