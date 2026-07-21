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Царьград

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Полиция Новосибирска задержала подростков после стрельбы в женщину

Полиция Новосибирска задержала подростков после стрельбы в женщину

В Новосибирске подростков задержали после того, как один из них открыто стрелял из пистолета в местную жительницу, сделавшую замечание из-за петард.

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