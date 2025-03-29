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Силовиками задержан гендиректор АО «Ямалавтодор» за хищения

Силовиками задержан гендиректор АО «Ямалавтодор» за хищения

Речь идет о Давиде Сарашвили, генеральном директоре АО «Ямалавтодор». По информации РУ ФСБ, подозреваемый осуществлял свою преступную деятельность с сентября по декабрь 2024 года, используя подконтрольное ему юридическое лицо.

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