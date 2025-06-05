Овчинский: Около бизнес-парка в Бутырском районе девелопер благоустраивает общественную зону с «зелеными кабинетами»

Девелопер приступил к финальному благоустройству территории бизнес-парка в Бутырском районе. Об этом сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.