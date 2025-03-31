В Курской области ВСУ бьются в агонии, и в панике минируют всё подряд под Кременной: Карта специальной военной операции на Украине на 31 марта 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваУкраинские вооружённые формирования, теряя контроль над стратегически важными участками на востоке Украины, переходят к отчаянной тактике замедления наступления.