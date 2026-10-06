Дегунинские вести
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Дегунинские вести

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Собянин рассказал, как «По пути» сделал удаленные районы Москвы доступнее для транспорта

Сервис «По пути», работающий в формате перевозок по запросу, за пять лет улучшил транспортную доступность удаленных районов Москвы.

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