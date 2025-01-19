В команде Дональда Трампа заявили о намерении прекратить конфликт на Украине

Майкл Уолц, кандидат на должность помощника президента США по национальной безопасности в администрации Дональда Трампа, заявил о решительных намерениях команды нового президента прекратить конфликт на Украине.
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