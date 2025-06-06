Власти Чечни предложили переименовать н.п. Серноводское, Шелковская и Наурская

Власти Чечни предложили переименовать три населенных пункта республики. Парламент Чеченской Республики внес в Государственную думу законопроекты о переименовании населенных пунктов Серноводское, Шелковская и Наурская.
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