Патриоты и кетчуп

Здравствуй дорогая Русская Цивилизация. Беседа двух поуехавших с той стороны -Тарас, шо там? -Мыкола, да патриоты опять ругаются -Зачем ругаются? -Да разъехались по миру, вот и ругаются -А почему не на передке? (с улыбкой спросил Мыкола Тараса, подтягивая панталошки с пятнами кетчупа в центре Брюсселя).