Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Патриоты и кетчуп

Патриоты и кетчуп

  Здравствуй дорогая Русская Цивилизация. Беседа двух поуехавших с той стороны   -Тарас, шо там? -Мыкола, да патриоты опять ругаются -Зачем ругаются? -Да разъехались по миру, вот и ругаются -А почему не на передке? (с улыбкой спросил Мыкола Тараса, подтягивая панталошки с пятнами кетчупа в центре Брюсселя).

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Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за свои преступления против человечества пожизненно в тюрьмах...
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