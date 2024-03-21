Предприниматели продолжают жаловаться Уполномоченному на волокиту и бездействие органов полиции

19 марта 2024 года Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх совместно с заместителем прокурора Свердловской области Вадимом Чукреевым провели прием предпринимателей.
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