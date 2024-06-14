ВТБ в мае увеличил выдачу ипотеки в Приморье на 15%

За последний месяц в Приморском крае стали более популярны ипотечные кредиты. Банк ВТБ сообщил, что в мае было заключено более 430 ипотечных договоров на сумму свыше двух миллиардов рублей, что на 15% больше, чем год назад.
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