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В феврале Путин будет принимать ходоков из ЕС, как Ленин

В феврале Путин будет принимать ходоков из ЕС, как Ленин

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль опубликовала в Twitter картину Владимира Серова «Ходоки у Ленина» с Путиным вместо советского вождя и с подписью к картинке: «Февраль 2023 год.

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