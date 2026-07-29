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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» полностью согласовал контракт с Родри. Хавбек уже общался с Моуринью (Маттео Моретто)

«Реал» добился прогресса в работе над трансфером Родри. Как сообщил Маттео Моретто в эфире Radio Marca, мадридцы полностью согласовали с полузащитником « Манчестер Сити » условия контракта.

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