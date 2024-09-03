С начала года южноуральских трассах погибли больше полусотни пешеходов

В Челябинской области произошло почти 600 ДТП с участием пешеходов. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, на территории региона с начала текущего года зарегистрировано 594 наезда на пешеходов.