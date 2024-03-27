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Поля усеяны брошенным «мясом» ВСУ: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 27 марта 2024 года

Поля усеяны брошенным «мясом» ВСУ: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 27 марта 2024 года

Поля усеяны брошенным «мясом» ВСУ: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 27 марта 2024 года Юлия СоколоваВ сердце Херсонского направления, на передовой линии столкновения, произошло событие, высвечивающее жесткую реальность военных действий.

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