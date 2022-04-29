Самая Модная

247 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • W357 Ц753W357
    Вот это мало вероятно что-бы снизили цены на топливо в России если на что-то подняли цены то уже не снижают .У России появилис...
  • Nina Pudikova
    Анна! Удачи, удачи и еще раз удачи!!!Анна Нетребко выс...

Названы пять лучших стран для переезда из Москвы

Названы пять лучших стран для переезда из Москвы

Желание россиян уехать из России возрастало все последние годы после развала Советского Союза. Но особенно явно эта тенденция проявилась нынешней весной, когда за границу отправились десятки публичных персон, звезд эстрады и общественных деятелей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх