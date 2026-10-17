Сентябрь 2026 года преподнёс пользователям Android очередной неприятный сюрприз. В официальном магазине приложений Google Play появился клон популярного мессенджера WhatsApp, который сумел не просто затеряться среди тысяч других программ, но и выбиться в верхние строчки поисковой выдачи.