Сентябрь 2026 года преподнёс пользователям Android очередной неприятный сюрприз. В официальном магазине приложений Google Play появился клон популярного мессенджера WhatsApp, который сумел не просто затеряться среди тысяч других программ, но и выбиться в верхние строчки поисковой выдачи.
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