На борту судов — треска, пикша, филе морской заморозки и прилов. В 2025 году потребление рыбы в регионе выросло на 9,3% и составило 25,8 кг на человека.
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