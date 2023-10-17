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В ХАМАС заявили о готовности отпустить заложников при прекращении огня

В ХАМАС заявили о готовности отпустить заложников при прекращении огня

ХАМАС готово отпустить всех гражданских заложников в случае прекращения огня, сообщает Al-Jazeera.Об этом в ходе беседы с корреспондентами телеканала заявил член политбюро палестинского движения Муса Абу-Марзук.

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