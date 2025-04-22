США давят на Украину, требуя согласиться на американский план по урегулированию — WSJ

США оказывают давление на Киев, чтоб он согласился на американский план по урегулированию на Украине, сообщает The Wall Street Journal.
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