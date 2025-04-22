Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

6 138 подписчиков

США давят на Украину, требуя согласиться на американский план по урегулированию — WSJ

США давят на Украину, требуя согласиться на американский план по урегулированию — WSJ

США оказывают давление на Киев, чтоб он согласился на американский план по урегулированию на Украине, сообщает The Wall Street Journal.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Арестуйте Зеленского,на всё могласятся!
Ответить
19 час.
наверх