Самые воинственные кавказцы: что случилось с убыхами

Историческая судьба многих народов Кавказа изобилует драматическими и трагическими событиями. Война, борьба за независимость, многовековая вражда, кровная месть, депортация – такие беды пришлось на своем опыте пережить сотням тысяч людей.
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