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Военный эксперт Рожин объяснил причины массового дезертирства в ВСУ

Военный эксперт Рожин объяснил причины массового дезертирства в ВСУ

Для подразделений украинской армии характерно такое явление как массовое дезертирство. Причиной этому является низкий моральный дух бойцов, уверен эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин.

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