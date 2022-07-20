Военный эксперт Рожин объяснил причины массового дезертирства в ВСУ

Для подразделений украинской армии характерно такое явление как массовое дезертирство. Причиной этому является низкий моральный дух бойцов, уверен эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин.
Для подразделений украинской армии характерно такое явление как массовое дезертирство. Причиной этому является низкий моральный дух бойцов, уверен эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин.
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