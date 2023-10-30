Злые языки про "ночь длинных кизлярских ножей"

Во первых строках своего письма позволю себе зайти с козырей и опубликовать национальный состав Дагестана:Насколько можно видеть невооруженным глазом, никаких признаков семитских народов в товарных количествах на данной территории не наблюдается, то есть отсутствует бытовая база для чисто соседских склок, обид и прочих нюансов, возникающих при совместном проживании различных этнонациональных культур под одной крышей.