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Великие тени истории

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Злые языки про "ночь длинных кизлярских ножей"

Злые языки про "ночь длинных кизлярских ножей"

Во первых строках своего письма позволю себе зайти с козырей и опубликовать национальный состав Дагестана:Насколько можно видеть невооруженным глазом, никаких признаков семитских народов в товарных количествах на данной территории не наблюдается, то есть отсутствует  бытовая база для чисто соседских склок, обид и прочих нюансов, возникающих при совместном проживании различных этнонациональных культур под одной крышей.

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