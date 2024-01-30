Кагарлицкий о том, что «Ак Барс» играет незрелищно: «Верим, что наш хоккей принесет результат. Оборона выигрывает Кубки, а не атака»

– Недавно бывший игрок Никита Филатов назвал хоккей «Ак Барса» блевотным. Как вы отреагировали на это? – С Никитой мы знакомы давно, хорошо к нему отношусь, мы еще вместе играли на юниорском чемпионате мира за сборную России.