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Джей Ар Смит – Дэмиану Лилларду: «Ты собираешься сгнить в «Портленде», бро?»

Двукратный чемпион НБА Джей Ар Смит признался, что является большим поклонником Дэмиана Лилларда, но не понимает его желание провести всю карьеру за «Блэйзерс».

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