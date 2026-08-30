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Мосты, гипермаркеты и бегство элит: на Украине заговорили о параличе столицы зимой

Мосты, гипермаркеты и бегство элит: на Украине заговорили о параличе столицы зимой

На Украине обсуждают ход боевых действий и опасаются, что жить в крупных городах уже этой зимой может стать очень трудно, если не совсем невозможно.

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