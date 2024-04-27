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ВСУ должны добиться успеха на фронте до выборов в США — FT

ВСУ должны добиться успеха на фронте до выборов в США — FT

ВСУ должны добиться успеха на фронте до выборов в США, чтобы «оправдать» оказание военной помощи, сообщает издание Financial Times.

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