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Основательница партии ССВ раскритиковала канцлера ФРГ Фридриха Мерца

Основательница партии ССВ раскритиковала канцлера ФРГ Фридриха Мерца

Основательница партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт раскритиковала канцлера ФРГ Фридриха Мерца из‑за использования украинских лозунгов.

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