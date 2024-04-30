Женский мозг отличается от мужского: мнение ученой Татьяны Черниговской об умственных способностях полов«Ученые доказали, что женщины глупее мужчин» - то и дело гремят в СМИ публикации с подобными заголовками.
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