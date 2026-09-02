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"Нашей паре 8 месяцев". 42-летняя Надежда Сысоева и её 26-летний бойфренд снялись в первой семейной фотосессии

"Нашей паре 8 месяцев". 42-летняя Надежда Сысоева и её 26-летний бойфренд снялись в первой семейной фотосессии

42-летняя звезда шоу Comedy Woman Надежда Сысоева и 26-летний блогер Коля Безопасность (настоящее имя — Николай Гололобов) отметили восемь месяцев вместе, снявшись в первой совместной фотосессии.

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