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Украинцы оказались в конце американских списков по эвакуации раненых

Украинцы оказались в конце американских списков по эвакуации раненых

На захваченных позициях Вооруженных сил Украины, боевиков в Волновахе и в промзоне завода «Азовсталь» в Мариуполе, обнаружены американские бланки по эвакуации раненных с поля боя, согласно которым, украинцев нужно спасать в последнюю очередь.

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