Украинцы оказались в конце американских списков по эвакуации раненых

На захваченных позициях Вооруженных сил Украины, боевиков в Волновахе и в промзоне завода «Азовсталь» в Мариуполе, обнаружены американские бланки по эвакуации раненных с поля боя, согласно которым, украинцев нужно спасать в последнюю очередь.