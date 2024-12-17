Остготы: что произошло с германцами, которые жили на территории России

Остготы – германское племя, когда-то обитавшее на юге нынешней России. Откуда же они там взялись, что с ними стало в дальнейшем? Великое переселение В I веке нашей эры южное побережье Балтийского моря и область нижнего течения Вислы населяли готы — племена восточных германцев, пришедшие из Скандинавии.