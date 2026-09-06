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Царьград

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Арендные аукционы в Апраксином дворе стартуют в этом году

Арендные аукционы в Апраксином дворе стартуют в этом году

В Санкт-Петербурге стартуют аукционы на аренду помещений в Апраксином дворе. Общая площадь варьируется от 1,4 до 1 405,7 кв.

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