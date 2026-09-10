Цена на икру нерки превысила 29 тысяч рублей

На фоне крайне низкой добычи лосося цены на красную икру в России достигли максимума — стоимость килограмма икры нерки к началу сентября составила 29,9 тысяч рублей.
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