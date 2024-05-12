«Известия»: в России предложили ужесточить контроль за частным майнингом

В России предложили ужесточить контроль за частным майнингом через дистанционные проверки счётчиков. По данным газеты «Известия», в экспертном совете при правительстве предложили проводить дистанционные проверки и сравнивать заявленное и фактическое использование мощностей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии