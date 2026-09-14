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В недрах Марса обнаружена тепловая аномалия до 400 градусов Цельсия

В недрах Марса обнаружена тепловая аномалия до 400 градусов Цельсия

Под поверхностью Марса скрывается масштабная температурная асимметрия: мантия южного полушария может быть на 200–400 градусов Цельсия горячее мантии северного, а некоторые её участки, возможно, частично расплавлены.

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