В недрах Марса обнаружена тепловая аномалия до 400 градусов Цельсия

Под поверхностью Марса скрывается масштабная температурная асимметрия: мантия южного полушария может быть на 200–400 градусов Цельсия горячее мантии северного, а некоторые её участки, возможно, частично расплавлены.
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