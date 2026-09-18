В Саратовской области из-за отравления едой умерли мама и дети 8 и 10 лет

Утром 18 сентября в городе Калининск Саратовской области произошла трагедия — в больницу с признаками отравления поступили мать с тремя детьми.
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