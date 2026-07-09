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МВФ отложил решение по траншу Украине на 700 млн долларов

Директор по коммуникациям Международного валютного фонда Джули Козак заявила о том, что руководство МВФ по-прежнему намерено рассмотреть вопрос о выделении Украине нового транша кредита, сумма которого составляет почти 700 миллионов долларов.

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