МВФ отложил решение по траншу Украине на 700 млн долларов

Директор по коммуникациям Международного валютного фонда Джули Козак заявила о том, что руководство МВФ по-прежнему намерено рассмотреть вопрос о выделении Украине нового транша кредита, сумма которого составляет почти 700 миллионов долларов.
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