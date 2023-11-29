Grand Chess Tour. Сент-Луис. 8-й тур. Непомнящий сыграет с Со, Гири против Каруаны, другие партии

Партии пройдут в ночь на 30 ноября. Grand Chess Tour Пятый этап Sinquefield Cup Сент-Луис, США 8-й тур Рихард Раппорт (Румыния) – Левон Аронян (США) Аниш Гири (Голландия) – Фабиано Каруана (США) Леньер Домингес (США) – Максим Вашье-Лаграв (Франция) Уэсли Со (США) – Ян Непомнящий (Россия) Турнирное положение: Со, Каруана, Домингес – 4, Непомнящий, Аронян, Вашье-Лаграв – 3, Гири, Фируджа – 2,5, Раппорт – 2.
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