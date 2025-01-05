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Маффео о Винисиусе: «Он страдает от расизма. Если я поеду в Африку и меня назовут белым дерьмом, это повлияет на меня. Не думаю, что он провоцирует оскорбления и играет на этой теме»

«Винисиус страдает от этого, это неприятно. Если я поеду в Африку и меня назовут белым дерьмом, это повлияет на меня, но я такой же человек, как и все остальные.

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