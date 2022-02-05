Где смотреть Россия — Португалия финал Евро 2022 по мини-футболу: когда и во сколько начало прямой трансляции 6 февраля

Сборная России по мини-футболу в финале Чемпионата Европы 2022 встретится с командой Португалии. В полуфинальных матчах сборная России прошла Украину (3:2), а португальцы также обыграли Испанию со счетом В составе россиян голы забили Антон Соколов, Андрей Афанасьев и Сергей Абрамов.