Почему на Луне есть магнитные породы, если нет поля? Ученые раскрыли роль астероидов и «дрожащих» камней

Луна, наша верная спутница, хранит немало секретов. Один из них десятилетиями не давал покоя ученым: откуда на ней, небесном теле, лишенном сегодня глобального магнитного поля, взялись участки с сильно намагниченными породами? Ведь это все равно что найти компас, указывающий на север, в мире, где северного магнитного полюса просто нет.