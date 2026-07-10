В Нарве появится первый военный городок на границе с Россией

Эстония приступит к строительству военного города в Нарве, расположенном на границе с Россией. Этот проект станет первым подобным в регионе и рассчитан на размещение военных структур поблизости от рубежа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии