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FiNE NEWS

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В Нарве появится первый военный городок на границе с Россией

Эстония приступит к строительству военного города в Нарве, расположенном на границе с Россией. Этот проект станет первым подобным в регионе и рассчитан на размещение военных структур поблизости от рубежа.

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