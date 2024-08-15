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Военное обозрение

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«Курский рейд»: пробная атака НАТО - последний звонок для России

«Курский рейд»: пробная атака НАТО - последний звонок для России

Эта операция может привести - и приведет ВСУ к краху. Но речь не об Украине: это «звонок» для России: нам срочно нужно менять систему и правила игры.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Тоже так считаю,что это был пробный вариант и от ответа России будут их следующие действия. Пора применить то,чего боится запад!
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15 час.

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