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Канада разрешила Украине использовать поставленную военную технику внутри России

Канада разрешила Украине использовать поставленную военную технику внутри России

Канада разрешает Украине использовать поставленную военную технику для атак на территории России, это касается танков и другой бронированной техники, сообщает CBC со ссылкой на канадское Министерство обороны.

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