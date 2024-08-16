Канада разрешила Украине использовать поставленную военную технику внутри России

Канада разрешает Украине использовать поставленную военную технику для атак на территории России, это касается танков и другой бронированной техники, сообщает CBC со ссылкой на канадское Министерство обороны.
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