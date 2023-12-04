Севастопольцы сначала покупают продукты питания, а потом всё остальное

Продолжаем рисовать картину цифрами, а не маслом. Увлекательное занятие, стоит отметить. Помогает Управление статистики по городу Севастополю, периодически публикующее пресс-выпуски основных экономических показателей.
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