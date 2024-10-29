Туск сдержал слово: с 1 ноября Польша ужесточает требования к украинским перевозчикам на своей территории

С 1 ноября Польша ужесточает требования к международным перевозкам на своей территории. Это означает, что украинские перевозчики будут обязаны зарегистрировать свои грузы еще до пересечения польской границы, что грозит возобновлением вялотекущей транспортной войны между двумя странами.