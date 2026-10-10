Либеральная элита хочет сэкономить на образовании: курсы математики, физики, химии должны быть сокращены

Последние инициативы российских чиновников от образования и общественных палат складываются в единую, пугающую своей циничностью картину.
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У Лукоморья город чудный,
Ему уже за восемьсот.
Там днём и ночью кот приблудный
Русалок вдоль дорог пасёт.
Там вовсе нет дубов зелёных,
Зато у оживленных трасс
Стоят в тени дубы в погонах
И зелень требуют от нас.
Там, на журнальных на обложках,
Баба Яга на курьих ножках —
Коль заплатила миллион,
Теперь она секс-эталон.
Там по двое юристы бродят
И делят власть напополам. —
То песнь фальшивую заводят,
То сказки сказывают нам.
Ворюги там живут, не тужат:
Им прокуроры верно служат.
Чиновник там пред всем народом
Капусту рубит мимоходом.
Там олигарх над златом чахнет.
Там Русью даже и не пахнет.
Там мёд хоть из казны течёт,
Но нам не попадает в рот.