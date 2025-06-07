Украина отказалась принимать от РФ тела военных ВСУ в ходе обмена

На фоне международных усилий по гуманитарному урегулированию российско-украинского конфликта одна из самых чувствительных и трагических инициатив — обмен телами погибших военнослужащих — столкнулась с внезапным срывом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии